Di chi era il coltello con il quale Gianni De Vivo ha sferrato il colpo alla gola che ha ucciso Cristiano Micatrotta. Perché la sera della vigilia di Natale quel gruppetto di giovani è entrato in rotta di collisione. Cosa si sono scritti nei messaggi sui cellulari, prima di vedersi e proseguire la lite di persona.

Al termine della nuova udienza in Corte d’Assise gli interrogativi sul delitto di Natale restano ancora aperti. Anche se due aspetti nuovi sono emersi: uno dei carabinieri intervenuti sulla scena del crimine ha raccontato che all’arrivo della pattuglia in via Vico Gianni De Vivo era ancora lì. E mentre a terra c’era il corpo agonizzante di Cristiano, i tre continuavano a discutere.

Non è scappato, ha spiegato l’ufficiale dell’arma, aggiungendo che De Vivo non ha opposto resistenza al momento dell’arresto, ma ha subito detto di essersi difeso.

Ancora più cruda la ricostruzione dei medici e degli infermieri che hanno provato invano a strappare Micatrotta alla morte.

Respirava ancora, ha riferito una delle soccorritrici, ma era immerso nel suo sangue che gli fuoriusciva ancora dalla gola.

Anche il cognato si è fatto medicare, ha aggiunto la testimone, per una ferita presumibilmente da difesa su un braccio e lo stesso De Vivo aveva lamentato dolori diffusi e presentava segni di rossore sulla pelle.

Sentito anche il vicino di casa che ha visto dal suo terrazzo le fasi finali dell’aggressione ma niente di quello che è avvenuto quando De Vivo è sceso in strada per incontrare Micatrotta e il cognato.

Un dibattimento che deve ancora entrare nel vivo e questo accadrà quando saranno sentiti i protagonisti di questo caso. Ma anche quando i periti riferiranno sulla cronologia e sul tenore dei messaggi che si sono scambiati prima dell’accoltellamento.

La prossima udienza è stata fissata al 30 di marzo