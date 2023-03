Si svolgerà il domani alle ore 17.00, presso la Sala Convegni del Comitato Regionale Molise della F.I.G.C. – L.N.D. sita in via Alcide De Gasperi a Ripalimosani il Convegno: “L’organizzazione della Giustizia Sportiva e il nuovo codice di giustizia FIGC”. Il Convegno è organizzato dalla FIGC Molise in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Campobasso, la Camera Civile e l’Unione Nazionale Camere Civili di Campobasso e la Scuola Forense del Molise. Il convegno sarà un vero e proprio focus sul nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC approvato dalla Giunta Nazionale del CONI l’11 giugno 2019. Le linee guida della riforma sono costituite dalla celerità del processo sportivo e dalla certezza del diritto unitamente al riconoscimento di principi già espressi nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI, tra i quali la parità delle parti. Il Nuovo Codice è composto da 142 articoli in luogo dei 50 della versione precedente ed è suddiviso in due parti: una dedicata alla disciplina sostanziale e l’altra dedicata alla disciplina del processo sportivo. I relatori che prenderanno parte all’evento evidenzieranno e approfondiranno nei loro interventi le peculiarità del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il vincolo di giustizia sportiva e la responsabilità oggettiva delle società di calcio nonchè i rapporti tra Giustizia Sportiva e Giustizia Ordinaria. Il Convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Campobasso e dall’Ordine dei Giornalisti del Molise.

Fonte: Ufficio stampa