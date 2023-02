Share on Twitter

Le parole di Stefano Petracca, amministratore di Gemelli Molise, gelano l’aula del Consiglio comunale di Campobasso riunito in seduta monotematica per esaminare criticità e prospettive del sistema sanitario regionale. “Da domani radioterapia comincerà a fermarsi e le conseguenze saranno devastanti”. Parole che scendono come una gigantesca cataratta su Palazzo San Giorgio e su un dibattito che sino a quel momento si era sviluppato sul filo delle cose note.

A sollecitare la riunione dell’assise era stata la Consulta per i servizi socio sanitari del Comune di Campobasso che aveva focalizzato la propria attenzione sulle crepe interne al servizio pubblico.

Oltre a Petracca, in aula sono stati ascoltati gli interventi anche degli altri operatori privati. Per Villa Maria, che ha firmato da poco anche il contratto 2023 con la regione. ben vengano iniziative sul fronte istituzionale come quella odierna.

Neuromed Ribadisce la propria specificità di istituto di cura e ricerca scientifica, evidenziando come la contrapposizione pubblico privato, davanti a privati convenzionati e che quindi erogano un servizio pubblico, sia priva di fondamento.

A tirare le somme del dibattito è il sindaco del Capoluogo, Roberto Gravina. Per superare le criticità è necessario, dice, un intervento da parte da parte del parlamento e del governo centrale.