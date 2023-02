Archiviata la trasferta di Ururi, il Campobasso riprende la settimana tipo di allenamenti dopo diversi impegni consecutivi tra campionato e coppa. La vittoria netta di Ururi ha riportato il vantaggio sull’Isernia a cinque punti, dopo il successo dei biancocelesti, sabato in anticipo, contro il Campomarino. Settimana per recuperare energie utili e preparare le prossime due uscite prima della sosta tecnica prevista domenica 12 marzo. I lupi torneranno in campo domenica prossima 5 marzo nella sfida interna contro il Campomarino e poi saranno in scena a Formia, mercoledì 8 per la gara d’andata dei quarti di finale di coppa Italia. Da un lato l’obiettivo primario di approdare in serie D, dall’altro il palcoscenico elitario della competizione tricolore nazionale. Il Campobasso ha superato a pieni voti il difficile mese di febbraio, impegni ravvicinati e il big match vinto ad Isernia, una gara che ha dato maggior vigore alla leadership del torneo d’eccellenza. Un passo alla volta, a partire dalla gara interna contro il Campomarino, dove Ripa e compagni vogliono aggiungere un altro tassello al mosaico chiamato serie D.

L’Isernia dal canto suo non ha alcuna intenzione di mollare, la vittoria maturata a Campomarino, 0 a 4 il finale, ha dimostrato la voglia di reagire dopo la sconfitta nel big match. La serie D è più lontana ma la stagione è ancora lunga e nella peggiore delle ipotesi la strada dei play off appare percorribile. I biancocelesti hanno dimostrato di poter competere a pari armi con chiunque, non vediamo perché non potrebbero farlo fuori regione nella coda dei play off. La statistica delle rappresentanti molisane negli spareggi nazionali non è confortante con un solo accesso in serie D in 30 anni del comitato regionale. La storia va sempre riscritta e una nuova sfida attende gli uomini di De Bellis, sono discorsi ovviamente prematuri con ancora otto giornate di campionato da giocare. Domenica la sfida interna contro la Virtus Gioiese poi una settimana di stop per ricaricare le batterie in vista del finale di stagione.

L’Aurora Alto Casertano regge il passo, con uno svantaggio di cinque punti sull’Isernia, i campani hanno tutte le intenzioni di non allontanarsi per giocare lo spareggio play off a fine stagione. Ricordiamo che subito dopo la sosta il Casertano affronterà in ordine prima l’Isernia e poi il Campobasso.