Bentornata Gardensia, per la festa della Donna regala la gardenia e l’ortensia di AISM. Gino Donatelli, Trivento: è possibile già prenotare le piante. L’appuntamento nelle piazze italiane è per sabato 4, domenica 5 e l’8 marzo con la Giornata Internazionale della donna, obiettivo è quello di sensibilizzare, informare e raccogliere fondi per combattere la sclerosi multipla. Promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – “Bentornata Gardensia”, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Già da subito – fa sapere il referente Gino Donatelli – è possibile prenotare le proprie piante di gardenia e di ortensia, a fronte di una donazione minima di 15 euro, chiamando la sezione provinciale AISM di Campobasso al numero 339.4948912. L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti. Per ogni ulteriore informazione si rimanda ai seguenti contatti: 339.4948912; incaricatocampobasso@aism.it; www.aism.it/gardensia