Tanta commozione a Rotello per l’ultimo saluto a Emilio Salvatore Sarni, il 47enne deceduto al San Timoteo dopo un’operazione a un braccio.

Toccanti le parole di don Antonio Giannone che insieme a don Sergio Carafa e don Marco Colonna ha celebrato la messa.

“Emilio era la persona che ti stimolava a farcela, a non mollare. Quel qualcuno – ha detto don Antonio – che ti consentiva di rimanere in vita. Abbiamo tutti bisogno di persone che come Emilio ci tengano in vita perché nessuno si può salvare da solo”

Al termine della liturgia funebre, il sindaco Massimo Marmorini ha indirizzato al “suo” consigliere di maggioranza il saluto di tutta la comunità.