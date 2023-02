Pasta, biscotti, salsa di pomodoro, legumi, farina, olio, latta e lunga conservazione e tutti gli altri generi di prima necessità non deperibili. Tutti prodotti che oggi saranno raccolti al Conad del Centro del Molise di Campobasso in occasione della raccolta beni alimentari promossa dalla Caritas diocesana, con il patrocinio del Comune di Campobasso. Una iniziativa che nasce dall’esigenza di dare risposte, sempre più pressanti, ad una vera e propria emergenza, quella della povertà. In preoccupante aumento il numero delle persone in grave difficoltà economica che si rivolgono alle associazioni ed agli enti per chiedere aiuto. Chi può è chiamato a tendere la mano a chi è in difficoltà, a chi non ha nulla donando cibo.

Tutta la merce raccolta è destinata all’emporio solidale ‘La bottega di Antonietta’, che si trova all’interno della casa degli angeli, a Campobasso. Secondo o dati della Caritas a Campobasso sono oltre trecento le persone assistite, con molte altre che stanno iscrivendosi proprio in queste settimane per poter fare acquisti all’interno dell’emporio. Acquisti totalmente gratuiti.