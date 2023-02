Anche il Molise al centro dello studio elettorale delle primarie del Partito Democratico: a condurlo su scala nazionale sarà il gruppo di ricerca “Candidate and Leader Selection”, attivo presso la Società Italiana di Scienza Politica, partendo proprio dalla somministrazione di questionari ai gazebo allestiti per le consultazioni di domenica 26 febbraio. Le rilevazioni regionali saranno effettuate ai seggi di Campobasso e Termoli e saranno gestite, attraverso un’inchiesta campionaria, dal gruppo di rilevatori coordinato dal professore Fabio Serricchio, docente di Scienza politica e Metodologia della ricerca sociale presso l’Università degli Studi del Molise. Lo stesso gruppo include rilevatori anche in Abruzzo e Puglia, regioni che rientrano nel coordinamento molisano. Attivo a livello nazionale fin dalle consultazioni del 2006, il gruppo di ricerca “Candidate and Leader Selection”, nel recente passato co-coordinato proprio da Fabio Serricchio, comprende ricercatori afferenti a diverse Università italiane e coinvolge centinaia di rilevatori, per lo più studenti, che hanno l’opportunità di cimentarsi con una ricerca sul campo. I dati raccolti domenica prossima ai gazebo con questionari anonimi saranno poi rielaborati per analizzare e studiare il comportamento elettorale.