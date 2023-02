La Guardia di Finanza, sul territorio della provincia di Campobasso, solo nel 2022 ha scoperto un sommerso d’azienda di oltre 50 milioni di euro. Più di 2mila gli interventi effettuati.

Numeri che fanno rumore. Diverse le operazioni che hanno messo in luce reati in materia fiscale.

Nelle ultime ore le fiamme gialle della tenenza di Larino hanno scoperto e sequestrato un’officina meccanica. Abusiva. Gestita senza le previste autorizzazioni amministrative, commerciali e fiscali. Il fisco non la conosceva, i finanzieri hanno dovuto ricostruire il reddito, realizzato in nero e hanno dovuto quantificare le imposte dovute. Sequestrate anche le attrezzature e strumentazioni utilizzate e sono stati sanzionati anche i clienti. L’evasione fiscale resta ancora una piaga. “E’ importante – è scritto in una nota – un’attività mirata, svolta dalla Guardia di Finanza, contro gli evasori totali, per contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese”.

Le forze dell’ordine sono in campo. I carabinieri forestali, in un altro intervento, hanno denunciato il titolare di una cooperativa olearia frentana. Deve rispondere di frode in commercio. Per i militari la cooperativa ha venduto migliaia di litri di olio di provenienza europea ma non italiana, e neppure locale, dichiarando informazioni fasulle sulle etichette e manomettendo i documenti contabili.