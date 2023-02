E’ professore emerito dell’Università Centrale di Caracas, in Venezuela, è stato ordinario delle cattedre di Linguistica Generale e di Fonetica e Fonologia. Un orgoglio per Santa Croce di Magliano. L’illustre figlio di una comunità che lo ha abbracciato ancora una volta. Michele Castelli è tornato in paese per qualche giorno. Un doppio appuntamento per l’ambasciatore della cultura locale e del dialetto di Santa Croce, un’eredità da preservare.

“Cé stéve na vóte”. Racconti ed episodi della Santa Croce d’altri tempi”, è l’ultimo libro di Castelli che ha ritrovato amici e parenti.

L’evento voluto dalla Pro loco Quattro Torri e moderato dalla brillante esperta di turismo e territorio, Regina Cosco, ha richiamato tanta gente. Una carrellata di personaggi e di episodi della vecchia Santa Croce occupa il contenuto del libro, a partire dal fenomeno del brigantaggio fino al sisma inaspettato nel secondo millennio. Lo spaccato è quello d’altri tempi con tante voci.

Castelli ha parlato alla sua comunità ma è stato protagonista anche di un altro momento, quello con gli studenti del liceo scientifico locale. Una lectio magistralis che ha carpito la massima attenzione dei ragazzi. Il dialetto, la lingua delle radici è fondamentale. Bisogna conoscerla, custodirla e valorizzarla.