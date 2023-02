Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato questa mattina al Quirinale gli Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” conferiti nell’anno 2022 a ragazze e ragazzi che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese. Tra i premiati anche Mario Amatuzio, 17enne di Bojano, per l’azione di volontariato svolta in particolar modo in favore di persone anziane durante la fase più acuta della pandemia, e per l’impegno con cui a scuola contribuisce all’inclusione e contrasta il bullismo. Con Mattarella alla cerimonia erano presenti anche i ministri dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, della Salute, Orazio Schillaci, e per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.