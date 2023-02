Share on Twitter

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, ha espresso parere favorevole per i progetti finalizzati all’installazione di sistemi di videosorveglianza presentati dai Comuni di Agnone, Bagnoli del Trigno, Capracotta, Carovilli, Castelpizzuto, Civitanova del Sannio, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Isernia, Longano, Monteroduni, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pozzilli, Rionero Sannitico, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sessano del Molise e Vastogirardi.

Tali sistemi, le cui progettualità verranno trasmesse al Ministero dell’Interno per la successiva valutazione di accesso al finanziamento, si pongono quale fondamentale dispositivo nell’opera di dissuasione, prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali.

Nel consentire ai Comuni interessati di migliorare i propri livelli di sicurezza urbana, essi supporteranno infatti l’attività investigativa delle Forze di Polizia territoriali.

Il Prefetto, nell’auspicio che detti progetti troveranno positiva valutazione a livello centrale, ha espresso vivo apprezzamento nei confronti degli Amministratori degli Enti locali interessati che, attraverso le loro progettualità, hanno dimostrato rinnovata sensibilità ed attenzione al tema, dando ulteriore prova dell’impegno di ciascuno nell’attività di implementazione della sicurezza in questa provincia.