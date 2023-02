Le elezioni Amministrative si terranno il 14 e il 15 maggio. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri. Il voto nei Comuni dunque avverrà 40 giorni prima delle Regionali che il presidente Toma nei giorni scorsi ha fissato per il 25 e il 26 giugno. In regione la tornata elettorale per eleggere i sindaci riguarderà 15 centri, 10 della provincia di Campobasso e 5 della provincia di Isernia. Il Comune più grande interessato dalla tornata elettorale è Venafro con 11mila residenti, il più piccolo invece è Castelpizzuto (poco più di 100 abitanti). Singolare il caso di Montefalcone del Sannio dove si terrà solo il turno di ballottaggio a un anno di distanza dal primo turno delle Comunali finite in parità tra le due liste in campo (parità sancita però solo da poche settimane dal Tar dopo un ricorso elettorale). Di seguito l’elenco completo dei Comuni molisani al voto. Provincia di Campobasso: Campochiaro, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montefalcone del Sannio, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. Provincia di Isernia: Belmonte del Sannio (centro commissariato dopo la caduta dell’amministrazione locale), Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro.