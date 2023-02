Operazione “Carnevale sicuro”: il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso ha disposto, in occasione del Carnevale, una serie di controlli mirati per prevenire e contrastare abusivismo, contraffazione e commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Oltre 3mila i prodotti sequestrati per violazione della sicurezza del consumatore, oltre 100 le verbalizzazioni per mancata certificazione fiscale dei corrispettivi ed oltre 50 interventi di prevenzione e repressione sono stati messi a segno in materia di stupefacenti. “La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti ovvero non sicuri per il consumatore – hanno evidenziato i vertici delle Fiamme Gialle rendendo noti gli esiti dei controlli – sono anche fonte di significative perdite di gettito fiscale, che si traducono, altresi`, in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i Cittadini. Chi compra merce falsa, inoltre, mette a rischio anche la propria salute”.