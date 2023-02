Share on Twitter

Arriva dal Movimento 5 Stelle una proposta di rilancio del Gemelli Molise che potrebbe sbloccare la vertenza in corso tra l’istituto privato e la struttura commissariale. La strada individuata dal movimento, e tradotta in un emendamento agli ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale nella seduta monotematica dedicata alla ex Cattolica, riguarda la reintroduzione del trapianto di cellule staminali attivo presso la struttura privata sino al 2014.

Al tempo era la proprio la Cattolica ad effettuare in stretta collaborazione col Cardarelli il trapianto delle staminali. Un esempio all’epoca virtuoso di integrazione pubblico privato, come sottolinea Angelo Primiani, consigliere del Movimento. Per tale tipo di operazione, la regione spende oggi 2 milioni di euro di mobilità passiva, soldi che potrebbero essere recuperati e dare nuovo slancio proprio al Gemelli Molise.

Nei prossimi giorni in programma a Roma un nuovo tavolo col Ministero della Salute, Agenas, Struttura commissariale e Gemelli Molise. Tra gli elementi che potranno essere presi in considerazione, anche la proposta di un rilancio del servizio di trapianto delle staminali. Uno spiraglio che si apre in una trattativa sempre più difficile.