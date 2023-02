Share on Twitter

Hanno riguardato anche il Molise i controlli dei Carabinieri dei Nas, di concerto con il Ministero della Salute, negli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, con lo scopo di accertare la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati alla Aziende saniatrie locali e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell’ambulatorio. In regione sono stati complessivamente 21 i controlli effettuati in studi medici di medicina generale e pediatri. In 3 casi sono state rilevate irregolarità dovute a carenze organizzativo-strutturali.