Ritorna sotto l’alveo del comitato regionali il progetto ‘Mio Amico Sport’, l’iniziativa dedicata alla promozione dello sport nella scuola dell’infanzia.

Con questa iniziativa, infatti, si vuol dar vita ad un programma di educazione al movimento attraverso percorsi e giochi creativi con l’obiettivo di creare le condizioni ottimali allo sviluppo psico-fisico del bambino caratterizzato, fin dai primi anni di vita, da esperienze ludico-motorie che consentono, attraverso l’acquisizione degli schemi motori di base, di conoscere lo spazio, gli oggetti, l’ambiente, di mettere in atto comportamenti di esplorazione e di ricerca, di acquisire autonomia e stabilire relazioni attraverso il movimento e il gioco.

In tal senso la scuola dell’infanzia è il teatro ideale per stimolare il piacere per il movimento e per il gioco attraverso un processo di apprendimento che favorisca lo sviluppo delle capacità senso-percettive, la conoscenza del proprio corpo e di quello altrui, la strutturazione spazio-temporale ed il potenziamento delle capacità espressive.

Riferimento saranno un gruppo di esperti, laureati in scienze motorie, che affiancheranno gli insegnanti nello svolgimento dell’attività motoria con gli alunni della scuola secondo un calendario stilato in accordo con il dirigente scolastico.

Saranno ben 177 delle 285 classi esistenti sul territorio al centro del progetto che ha ricevuto un finanziamento residuale dell’ufficio prevenzione della Regione con un numero di ore raddoppiato nei Comuni che hanno partecipato all’iniziativa.

Non solo, accanto all’iniziativa, sarà portata avanti – dai coordinatori, quello regionale e quelli delle delegazioni provinciali – una ricerca per valutare lo stato dell’arte dell’attività motoria tra i più piccoli, differenziando anche i singoli ambiti di provenienza (città o paesi).

Maggiori dettagli saranno al centro di una conferenza stampa di presentazione in programma sabato 25 febbraio dalle ore 10 presso la sala conferenze del Coni Molise in via Sicilia a Campobasso.

Fonte: Ufficio stm,pa