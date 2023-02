In archivio il big match del torneo d’eccellenza. Il Campobasso grazie al successo maturato al Lancellotta ha posto una seria ipoteca sulla vittoria del campionato. In buona sostanza il torneo è andato in archivio, non ce ne vogliano dagli ambienti rossoblu ma per quello espresso sino ad ora, il vantaggio di cinque punti appare incolmabile. Ovviamente mister Di Meo non vuol sentir parlare di serie D, la squadra deve restare sul pezzo e concretizzare il lavoro fatto nelle restanti nove giornate di campionato. La praticità, condita da una sana dose di buona sorte che non guasta mai, hanno consegnato al Campobasso la vittoria della coppa Italia e il successo nella sfida dell’anno. I lupi cinici e concreti sono riusciti a cogliere due vittorie fondamentali, il resto sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Vincere quando sei obbligato a farlo non è mai semplice. Chiaro che tutto va contestualizzato, altrettanto chiaro che ad oggi la squadra è in linea assoluta con gli obiettivi indicati ad inizio stagione. Lupi nuovamente in campo domani pomeriggio, in programma il ritorno degli ottavi di coppa Italia nazionale a San Giovanni Teatino contro il Sambuceto. In provincia di Chieti si riparte dallo zero a zero maturato a Selvapiana sette giorni fa, assoluto equilibrio in una gara, che nei primi novanta di gioco non ha regalato grandi emozioni. Ricordiamo che per la coppa Italia vale ancora la vecchia regola delle reti realizzate in trasferta, in buona sostanza se i lupi dovessero pareggiare con gol all’attivo accederebbero ai quarti di finale. Un leggero vantaggio da tenere a mente nella sfida di domani.

Tanta amarezza sponda Isernia, ottima la gara giocata dai ragazzi di mister De Bellis che dal punto di vista del gioco e delle occasioni sono stati superiori al Campobasso. In particolare nel reparto offensivo con i movimenti tra le linee di Cascio e la forza atletica di De Filippo, due elementi che sono emersi in un contesto di qualità. Senza ombra di dubbio il manto dissestato del Lancellotta non favorisce una squadra che predica un calcio palla a terra. Detto dei meriti, dobbiamo sottolineare che in partite come quella di domenica, decisive ed equilibrate, gli episodi sono sempre decisivi. Gli errori dei singoli hanno condannato l’Isernia, questa la realtà. Ora bisogna ripartire, la stagione non è assolutamente finita. Mancano nove giornate e qualora non dovesse cambiare nulla in classifica c’è sempre la possibilità di lottare per la D attraverso i play off.