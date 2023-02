Share on Twitter

Il carnevale storico di Larino è tornato ad animare le strade della città tra maschere, musica e spettacoli.

Giunto alla sua 48esima edizione è stato riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali tra i 27 carnevali storici d’Italia.

Grande soddisfazione dell’amministrazione comunale: “Il nostro Carnevale ha un valenza non solo regionale ma anche nazionale e di questo ne siamo orgogliosi. Il merito va alle associazioni che lo hanno reso possibile.” ha detto il sindaco Giuseppe Puchetti.

I lavori sono stati coordinati dall’associazione “Larinella”: “Siamo emozionati e orgogliosi di quello che siamo riusciti a realizzare, è stato un grande lavoro di squadra.” ha dichiarato Laura Ricci .

Sei i giganti di cartapesta che hanno sfilato per le vie del centro cittadino, realizzati sulla base di temi legati all’attualità e non solo: dalla guerra in ucraina, alla rinascita post Covid , alla violenza sulle donne, l’ amore materno fino alla favola del Re Leone.

Delle vere e proprie opere di ingegneria nate dalla mani e dalla fantasia dei maestri cartapestai.

Tantissimi i visitatori anche da fuori regione, gli organizzatori hanno fatto sapere che hanno registrato un numero elevato di presenze nella prima giornata rispetto agli anni passati.

Una festa per tutti, sopratutto per i più i piccoli e le famiglie.

Ospite d’eccezione per la prima giornata il volto storico della televisione italiana, Adriana Volpe in veste di madrina.