Un jeans, una maglietta e un sorriso smagliante. Si è presentata così a Campobasso davanti ad una folla festante Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito Democratico che eleggerà il proprio leader tra una settimana esatta alle primarie fissate per domenica prossima. Un’immagine che rimanda dritta al femminismo anni ’70 e all’aria bella da Festa paesana dell’Unità ma che declina nella lingua del presente e della stretta attualità i temi di un partito che dopo il tonfo alle politiche sta ricercando un senso e una direzione. Ambiente, diritti civili,lotta alle diseguaglianze e alla precarietà. “Sono in Molisee per questo voglio riaffermare il ruolo della sanità pubblica”, ha detto Schlein agganciandosi al tema centrale del dibattito politico locale.

Abbiamo fatto negli anni degli errori come sinistra e vanno corretti, ha detto rispondendo sul tema dell’autonomia differenziata e con riferimento alla modifica del titolo V della Costituzione voluta dalla sinistra in chiave anti leghista nel 2001. Quella di Calderoli, tuttavia, è una riforma diversa dalla precedente e va fermata.

Elli Schlein ha parlato anche delle prossime regionali in Molise. Alleanze larghe a detto ma con chi converge sui nostri temi.

Domenica prossima Elly Schlein corre per la segreteria PD insieme a Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Sarà in Molise anche l’occasione per misurare i rapporti di forza interni al partito in vista delle prossime regionali.