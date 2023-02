Le primarie del Pd. Dopo Stefano Bonaccini, che ha fatto tappa in regione nello scorso mese di dicembre, arriva in Molise anche Elly Schlein. La candidata alla segreteria del Partito sarà domani mattina alle 11 in Corso Vittorio Emanuele a Campobasso per un incontro pubblico. Anche Articolo 1 ha annunciato la partecipazione all’evento. “Ci saremo – ha spiegato il segretario regionale Francesco Totaro dopo la direzione del partito – perché siamo al servizio di un progetto che punta a ricostruire la Sinistra nel nostro paese e nella nostra regione. Oggi Elly Schlein rappresenta questa possibilità. Ecco perché saremo in piazza domani e la sosterremo partecipando alle primarie del Pd il prossimo 26 febbraio”.