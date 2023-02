È stato avviato l’iter di autorizzazione dal Ministero dell’Ambiente per un nuovo impianto Eolico che guarda al sito archeologico di Altilia, da realizzarsi in località Colle Marco di Morcone, in provincia di Benevento, costituito da 6 torri alte 200 metri.

Sulla vicenda interviene la capogruppo del Pd in Consiglio regionale Micaela Fanelli. “Non possiamo andare alla Bit a Milano, fare pubblicità in tv durante il Festival di Sanremo – afferma – e poi dimentichiamo di tutelare il nostro patrimonio archeologico e naturale”. Il Ministero ha dato come termine per presentare osservazioni, da parte dei soggetti interessati, il 22 febbraio, in quanto il progetto è posto al confine tra Campania e Molise. “Chiediamo alla Regione Molise – conclude la Fanelli – di bloccare ed opporsi all’autorizzazione di questo parco eolico, ricordando che l’attuale governo regionale ancora non licenzia un regolamento capace di individuare aree da tutelare maggiormente”.