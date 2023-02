Nucleo industriale di Trivento, imprenditori e residenti fanno la colletta per chiudere le buche della strada. Da tempo i residenti di Piana d’Ischia e i prorietari dei capannoni industriali lamentavano le condizioni davvero a limite della circolazione, con le numerose buche, alcune molto pericolose. “Considerata l’inerzia di chi di competenza – fanno sapere i cittadini – dovuta alla diatriba in conrso tra Comune e Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Boiano, e siccome era diventato davvero pericoloso circolare, abbiamo diviso le spese per comprare l’asfalto necessario a chiudere le numerose buche. Siamo arrivati, purtroppo a queste condizioni e la situazione si commenta da sola per la sua gravità”.