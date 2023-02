Share on Twitter

Sicuritalia Ivri, leader in Italia nel settore della sicurezza privata con 700 milioni di euro di ricavi e 17.000 dipendenti e l’Istituto di Vigilanza Sekureco hanno definito il trasferimento del ramo di azienda relativo alla provincia di Campobasso. L’operazione è stata formalizzata nei giorni scorsi e consente al Gruppo guidato da Lorenzo Manca di consolidare la propria leadership anche in Molise attraverso un rafforzamento capillare della struttura operativa in particolare nell’area di Campobasso e Termoli.

“L’accordo – fanno sapere dall’azienda – garantisce il mantenimento degli attuali livelli occupazionali confermando l’impiego di tutti gli addetti sul territorio molisano e assicura la completa continuità operativa. Tale acquisizione porterà un significativo miglioramento della qualità del servizio erogato, con un’estensione della gamma dei servizi offerti da Sicuritalia-Ivri”.

Soddisfazione è stata espressa da Lorenzo Manca, Presidente e Ad del Gruppo Sicuritalia-Ivri: “Con questa operazione il nostro Gruppo rafforza la propria leadership in Molise, confermando la strategia di espansione capillare su tutto il territorio nazionale ed in particolare nel meridione, che vede già una solida presenza di Sicuritalia-Ivri nel territorio pugliese e abruzzese”.

Alceo Palena, Amministratore di Sekureco, ha invece commentato: “I clienti dello storico Istituto presente in Termoli e nelle zone limitrofe della Provincia di Campobasso, sono in buone mani, la loro sicurezza è ora garantita dal leader del settore in Italia”.