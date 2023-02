Strutture alberghiere molisane assenti alla Bit di Milano. Lo ha evidenziato il vice-presidente di Confindustria Molise e presidente della sezione Turismo, Rino Morelli, in una nota inviata all’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno.

L’imprenditore molisano, nell’esprimere “il compiacimento e il ringraziamento all’assessore e alla struttura, per gli effetti positivi che avrà sul territorio la partecipazione della Regione Molise alla Bit non si sottrae nell’esporre – come si legge nella missiva indirizzata all’assessorato regionale al Turismo – un malcelato sconcerto sul fatto che nel presentare l’offerta turistica della nostra Regione, in una occasione così rilevante, non si sia avvertita la opportunità di sensibilizzare la partecipazione delle strutture alberghiere molisane, le grandi assenti dal grande palcoscenico della kermesse tesa a radunare tutti i protagonisti legati all’indotto del settore, al fine di creare un quadro d’insieme dell’offerta turistica di qualità. Le strutture ricettive fanno capo al sistema di rappresentanza di Federturismo di Confindustria, la più importante Organizzazione di rappresentanza nel settore Turismo a livello nazionale – ha sottolineato l’imprenditore Rino Morelli – L’industria del turismo non può prescindere dalle strutture ricettive, in grado di assicurare ai turisti quella qualità e quantità dei servizi, a cui oggigiorno gli stessi sono abituati. Non si può immaginare di partecipare alla Bit senza coinvolgere chi assicura la ricettività e l’ospitalità sul territorio regionale, né dimenticarsi di immaginare una location laddove i buyers possano confrontarsi con gli operatori delle strutture alberghiere – ha concluso l’imprenditore Rino Morelli – Sono sicuro che il nostro mancato coinvolgimento sia dovuto a una dimenticanza e a una imperfetta valutazione, rispetto alla quale sono certo l’assessorato regionale al Turismo saprà correggere già in occasione della prossima iniziativa. Il Molise ha necessità – evidenzia infine Morelli – di un gioco di squadra per confermarsi quel territorio in grado di farsi apprezzare e capace di evidenziare la sua peculiarità di regione ospitale e con una grande offerta turistica”.