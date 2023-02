E’ bufera sul decreto con il quale la struttura commissariale della sanità da due settimane non consente più al Gemelli Molise di prescrivere la radioterapia ai malati di tumore. I vertici della struttura hanno parlato in conferenza stampa di una “azione scellerata”. “Oggi non parliamo di budget o di finanza – ha esordito il presidente Stefano Petracca – ma esclusivamente della salute dei cittadini”. Nel mirino in particolare il fatto che per le terapie salvavita la tempestività è determinante e con le nuove procedere i tempi di allungano. Dal Cardarelli chi deve decidere non visita il paziente e se, ad esempio, il Gemelli prescrive 23 schermature, il medico dell’ospedale ne concede solo due. Durissimo il legale del Gemelli Fabio Verile: “Così non si può andare avanti, bisogno intervenire urgentemente”. Petracca si è poi appellato direttamente al ministro della Salute Schillaci chiedendo un suo intervento. “Queso decreto – ha detto – in teoria ci obbliga ad uccidere i pazienti”. Il servizio senza novità – ha concluso – sarà garantito ancora solo per poche settimane.