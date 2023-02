Il presidente Giuseppe Conte ha nominato i coordinatori provinciali del Movimento 5 Stelle per il Molise. Sono la consigliera regionale Patrizia Manzo per la provincia di Campobasso e il consigliere regionale Andrea Greco per quella di Isernia. Affiancheranno il coordinatore regionale Antonio Federico. “La riorganizzazione del Movimento 5 Stelle – evidenziano i vertici locali – prosegue con la nomina dei coordinatori territoriali. Insieme, queste figure avranno il compito di assicurare il raccordo e l’uniformità dell’azione politica a livello locale, ma anche la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali così come prevede lo Statuto”.