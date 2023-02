Proseguono le attività del settore giovanile in casa Circolo La Nebbia Cus Molise: nel loro cammino nei rispettivi campionati di competenza di calcio a 5, i ragazzi dell’under 15 e dell’under 17 hanno disputato la prima giornata del girone di ritorno. Sotto la guida del tecnico Paolo Pizzuto i giovani atleti del sodalizio campobassano, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, hanno mostrato progressi rispetto all’inizio della stagione. “Al di là dei risultati, l’esperienza sul campo, anche attraverso la competizione – spiega il tecnico cussino– consente ai ragazzi di capire meglio il gioco e le difficoltà che esso propone. È evidente la crescita manifestata in questi pochi mesi, ma chiaramente ci sono ancora ampi margini di miglioramento, che però non può prescindere dall’impegno e dalla dedizione dei ragazzi negli allenamenti settimanali. Lo sforzo della società nel rafforzare il settore giovanile in questa stagione è davvero apprezzabile e, considerando la buona base sulla quale lavorare, siamo chiamati a proseguire nel cammino intrapreso, per raggiungere una qualità al servizio dei giovani, degna di una realtà calcettistica di primo livello, che da anni rappresenta con orgoglio il Molise nei palazzetti di tutta Italia”.