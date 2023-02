Trent’anni, due Grammy Award e una sfilza di premi lunga una spanna. Ariana Grande cantante e attrice a stelle e strisce continua a rivendicare le sue origini italiane. Nata in Florida ha conservato il cognome della sua famiglia d’origine: i suoi bisnonni Antonio Grande e Filomena Venditti emigrarono nel 1912 dal Molise e s’imbarcarono per gli Stati Uniti.

Oggi la star, che è anche proprietaria di alcune aziende continua a stupire e a rimarcare la sua italianità.

L’ultima sua performance è il lancio di un cosmetico prodotto per Sephora in esclusiva per l’Italia. E lo ha fatto in un video

‘Sunset in Gildone’, ha chiamato uno dei prodotti che ora porterà in giro per il mondo il nome del paese di origine di sua madre, associata al tramonto e al colore di un cosmetico.

“Il video e il nome del prodotto per il make up non è sfuggito alle ragazze in Molise che stanno rilanciando sui social stanno rilanciando la notizia. Ariana Grande, fa compagni ai tanti personaggi di successo dello spettacolo e della società civile americana che hanno origini molisane. A cominciare dal più famoso di tutti: Robert De Niro, i cui nonni erano di Ferrazzano, a quelli che di recente sono stati in Molise: Paol e Myra Sorvino a Casacalenda. Alla ex speaker del Parlamento Nancy Pelosi, che ha visitato Fornelli, paese d’origine della famiglia.

Una terra di emigrazione, quella del Molise, che dall’estero continua a ricevere attestati d’amore e di forte legame, come quello che in queste ore ha mostrato Ariana Grande con Gildone.