Ha lottato per 4 mesi in un letto d’ospedale a San Giovanni Rotondo, in Rianimazione, ma il suo cuore non ha più retto. Michele Adovasio, 49 anni, originario di Montorio nei Frentani non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite causate da quell’auto pirata che il 24 ottobre scorso lo ha investito lungo la strada tra Larino e la stazione di Ururi. Adovasio era stato in paese, stava rientrando a Campobasso. Forse per bisogni fisiologici si era fermato. Il tempo di scendere dalla vettura e un’altra auto lo ha travolto. Il pirata della strada è scappato. Due automobilisti di passaggio lo hanno soccorso.

L’uomo era riverso a terra, perdeva sangue. Diverse le fratture riportate. Prima in ambulanza al San Timoteo e poi il trasferimento alla Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo.

I carabinieri subito raccolsero gli elementi utili per risalire a quell’auto fuggita. Grazie ad alcuni pezzi di carrozzeria i militari riuscirono a identificare il proprietario del mezzo e ad interrogarlo. La Procura aprì immediatamente un fascicolo di indagine per lesioni colpose gravi ed omissione di soccorso.

Ipotesi di reato che ora con la morte del 49enne potrebbero trasformarsi nell’accusa di omicidio stradale. Non è esclusa l’autopsia.