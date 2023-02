Medici che minacciano di fermarsi. Medici che non arrivano. Il quadro finale è che la carenza di personale sta mettendo in ginocchio la sanità regionale. In modo particolare quella pubblica. Dei tanti fronti aperti, quello del servizio di emergenza del 118 si arricchisce di un nuovo capitolo. Lo hanno scritto proprio i camici bianchi in un documento inviato ai vertici dell’azienda sanitaria. Una quarantina, dei 52 in organico, hanno sottoscritto la nota nella quale annunciano che dal 1 marzo non saranno più garantite le prestazioni aggiuntive. Niente turni extra, insomma, per condizioni di lavoro che vengono definite estenuanti. Il ricorso agli straordinari spesso doppia le ore previste dal contratto. Fino ad oggi, dicono i medici, le richieste avanzate sono state ignorate e già in cinque, delle 16 postazioni del 118, la figura del medico è stata cancellata proprio per la carenza di personale. Ora il rischio è che se ne aggiungano delle altre. In attesa che il Tar definisca anche la questione del rapporto tra le associazioni di pronto intervento e la Regione. La decisione è stata rinviata al 22 febbraio. Intanto, anche per i medici di fuori regione il Molise risulta poco attrattivo. L’Asrem ne cercava 25, solo in 14 hanno risposto all’avviso e 7 sono stati esclusi, in quanto non sono risultati in possesso della specializzazione richiesta. L’avviso era destinato a specialisti in Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza. Che l’ultimo bando è riuscito a tamponare solo per il 30 per cento del fabbisogno.