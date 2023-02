Stesso risultato della gara di andata, in terra laziale l’EnergyTime Spike Devils Campobasso ha vinto tre set a zero contro il Casal Bertone. Dopo un iniziale vantaggio dei padroni di casa (8-6) i molisani hanno preso le misure agli avversari: 14-16, 20-21 ed il definitivo 23-25 i numeri del primo set. Cabina di regia affidata a Ricco, prosegue l’alternanza tra i due palleggiatori dei devils. Una squadra in crescita sotto il profilo del gioco. Il secondo periodo ha avuto fin dai primi scambi una direzione ben precisa, quella dei molisani. Il +4 di inizio set ( 4-8) è stato poi incrementato fino al +9 del 12-21. Da qui in poi l’EnergyTime Spike Campobasso non ha più concesso punti agli avversari chiudendo il set 12-25 e portandosi sul 2-0 nel contro set. Il terzo periodo è stato quello decisivo. Santucci e soci non ci hanno messo molto a chiudere con favore la pratica Casal bertone in 16 minuti di gioco 25 punti messi a terra dai molisani contro i 17 concessi ai padroni di casa. Nella trasferta di sabato nota di merito per l’opposto Corrieri, autore nelle ultime settimane di prestazioni in crescendo. Per il giocatore pugliese 25 punti messi a referto, con 4 ace, 3 muri ed una percentuale del 62% in attacco. Frutto questo di un buon lavoro individuale e di squadra che la Spike sta svolgendo.

Mister Maniscalco ha commentato così la prestazione: “Abbiamo disputato una prova in crescendo. Dopo un primo set giocato alla pari nei restati due periodi abbiamo dimostrato determinazione nell’andarci a prendere la vittoria e siamo stati brillanti e lucidi nella gestione del gioco. Questo atteggiamento ci fa ben sperare per il futuro”. Sabato prossimo si torna con il favore del campo alla Palestra dell’Istituto Montini – Pertini – Cuoco arriverà la Lazio Pallavolo con primo servizio previsto alle ore 18:00.

Tabellino

Casal Bertotone – EnergyTime Spike Devils Campobasso 0-3( 23-25/12-25/17-25)

Casal Bertone: Capanna, Sarcina, Casalese 9, Frangella 4, Minghiglione (L) Mengolini 9, Mocaldi (L), Masiero 4, Parisi 9, Ne: Mussino, Di Lauro, Martorelli, Petcu, Colasante.

EnergyTime Spike Devils Campobasso: Mottola, Sulmona 4, Rescignano 8, Santucci (L), Corrieri 25, Esposito 14, Ricco 4, Cannazza, Muscarà Ne: Di Nisio, Del Fra, Minuti.

Note: Campobasso: battute vincenti 9, Battute sbagliate 11, Muri 8. Casal Bertone bv 4, bs 9, m 4.

Fonte: Ufficio stampa