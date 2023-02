Tutto secondo i piani, cinquina per Campobasso e Isernia nei rispettivi impegni di campionato, ora le attenzioni si spostano sul big match di domenica prossima al Lancellotta. Una gara che può decidere il campionato, i biancocelesti cercano il successo per superare i diretti avversari, al contrario i lupi vogliono la vittoria a domicilio per ipotecare la serie D. Entrambe le squadre giocheranno con l’obiettivo tre punti, come giusto che sia, in queste gare è impossibile fare calcoli. Dentro o fuori, difficile che lo scenario si possa modificare nelle restanti gare di campionato. Per i rossoblu, prima l’impegno di coppa Italia, domani pomeriggio a Selvapiana gli uomini di mister Di Meo riceveranno il Sambuceto nell’andata degli ottavi di finale della fase nazionale. Un impegno sicuramente probante per il Campobasso, gli abruzzesi hanno sorpreso tutti con la vittoria della coppa e vogliono giocarsi tutte le carte a disposizione per cercare il passaggio del turno. Le attenzioni del tecnico rossoblu sono rivolte anche all’impegno di domenica, per questa ragione attendiamo domani un’ulteriore turnazione degli uomini a disposizione. Lo abbiamo detto a più riprese, la rosa è ampia e permette tranquillamente di gestire le forze nel miglior modo possibile. Da considerare che la gara di domani non deciderà la qualificazione, il passaggio del turno è rimandato alla sfida in terra abruzzese da giocare mercoledì prossimo 22 febbraio.

Isernia spettatrice di questo mercoledì di coppa, De Bellis conosce nel migliore dei modi l’avversario stagionale e dal match di domani potrà trarre altre indicazioni per la sfida del Lancellotta. I biancocelesti hanno superato con un netto 5 a 1 l’Ururi e da oggi preparano la sfida che può decidere la serie D. Davvero un peccato che solo una delle due squadre potrà festeggiare la promozione sul campo, due storie diverse, il Campobasso catapultato nel torneo molisano dopo l’inferno vissuto in estate, l’Isernia pronta al ripescaggio e beffata in extremis da un numero mai così ridotto di società ripescate dall’Eccellenza. Due storie diverse, un solo esito, questa la dura legge del calcio e dello sport.