Tutto pronto per la XXI edizione del carnevale di Montefalcone del Sannio. Domenica 19 febbraio, l’inizio della sfilata è previsto alle ore 15.30 da Corso Vittorio Emanuele II. Lo spettacolo carnascialesco si ripete da anni, attraendo un numero crescente di visitatori provenienti da tutta la regione. Un momento in cui l’intera comunità si riconosce e si prepara per un evento che, indubbiamnete, ha ricadute positive, anche in termini di promozione del territorio, con le sue risorse e bellezze. Al termine dello spettacolo delle maschere, intorno alle ore 23.00, è prevista l’etrazione dei premi realizzati con la raccolta fondi. L’invito degli organizzatori, con la Proloco Maronea in prima fila, è rivolto a tutti coloro che vogliono trascorrere un lieto e divertente pomeriggio.