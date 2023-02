Parole di apprezzamento per l’accoglienza ricevuta a Isernia (concerto andato sold out in poche ore) e poi per l’Auditoroium e per l’ottima acustica (“Qui si suona bene”). Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, si è mostrato entusiasta per lo show molisano. Uno show andato in scena poche ore dopo la fine di Sanremo e dunque è stato inevitabile non parlare del festival: “E’ uno spettacolo che mi piace sempre più vedere da spettatore, da spettatore – ha detto – è divertente. Dentro c’è un po’ di tutto, è un evento televisivo che Amadeus sta facendo in maniera molto spettacolare. Mi ha divertito, in alcuni momenti di più, in altri di meno”. Il cantante trova giusta la vittoria di Mengoni: “Aveva il pezzo più convincente e ha fatto interpretazioni sempre impeccabili”. Infine indica gli artisti in gara che ha apprezzato di più: “I Coma Cose avevano un bel pezzo, molto cool, poi Mengoni e Lazza”.

Quanto alla sua carriera, Zampaglione a Isernia dice che per ora non farà più album: “Album ne ho fatti tanti – spiega -, preferisco far uscire di volta in volta una canzone singola che mi piace e mi rappresenta in quel momento, senza doverla tenere a ferma per anni, in attesa di avere almeno altri dieci pezzi. E poi dal vivo ci sono tante canzoni che non possiamo non fare, se mettessi dentro tante canzoni nuove dovrei togliere dei pezzi importanti”