Stefano Bonaccini sbanca tutto in Molise. Consenso plebiscitario per il governatore dell’Emilia-Romagna alle votazioni nei circoli cittadini del Partito Democratico sulle mozioni presentate dai candidati alla segreteria. Con il 74.5% delle preferenze, pari a 643 voti su 864, s’impone nettamente sulla deputata Elly Schlein che segue lontana al 18.4%. Restano le briciole per Gianni Cuperlo al terzo posto con il 6% e per Paola De Micheli ferma all’1%. Il risultato molisano segue il trend nazionale che vede Bonaccini in testa con oltre il 50% dei voti. A favore della sua mozione nei giorni scorsi erano scesi in campo tra Isernia, Venafro e Termoli anche la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e il capogruppo alla Camera Piero De Luca. A urne chiuse il dato che cattura di più l’attenzione è quello aggregato della federazione del Basso Molise dove Bonaccini conquista l’85% delle preferenze. “Percentuale incredibile” ha commentato il segretario regionale Vittorino Facciolla. “Congresso importante utile a ricostruire un percorso con tutti coloro che vogliono reagire con forza alle scelte squilibrate del governo” ha detto il segretario Oscar Scurti. Il governatore emiliano blindato anche a Riccia, roccaforte della capogruppo in Regione Micaela Fanelli. “C’è tanta strada da fare con Stefano” questo il suo commento. Schlein ottiene la percentuale più alta tra i circoli della federazione del Medio Molise dove si afferma con il 33.8% delle preferenze e conquista Campobasso anche grazie al lavoro di Roberto Ruta, Giose Trivisonno e Alessandra Salvatore. Nella federazione di Isernia, invece, la deputata si afferma ad Agnone e Civitanova del Sannio. Tappa finale delle primarie il 26 febbraio con le votazioni nei gazebo nelle principali città italiane. Momento conclusivo della corsa a due che decreterà il nome del prossimo leader del Partito Democratico.