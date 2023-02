Share on Twitter

Share on Facebook

Successo alla Bit 2023 a Milano per lo stand del Molise. Uno spazio interattivo che ha coniugato tradizione e innovazione all’interno di un percorso che conduce il visitatore ad una offerta turistica personalizzata. All’interno dello spazio che riproduce il teatro di Pietrabbondante si sono succeduti incontri e convegni, concerti e performance come quelle dei New Harlem con l’omaggio a Fred Bongusto e quella del Simone Sala Trio.

L’aspetto più significativo della fiera è la presenza di decine di operatori dal Molise con una proposta di 50 pacchetti turistici differenziati che propongono itinerari paesaggistici, storici, è no-gastronomico. Una piccola regione con una grande offerta turistica come ha sottolineato la Ministra Daniela Santanché che ha inaugurato e visitato lo stand Molisano. Particolarmente apprezzati i due convegni sui piccoli borghi – alberghi diffusi e quello dedicato ai porti sull’Adriatico,