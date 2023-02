Con due gare rinviate – una al maschile e l’altra al femminile – complice anche il maltempo degli ultimi giorni, la seconda settimana del mese di febbraio, nell’universo del vivaio orbitante intorno a Magnolia, ha portato una serie di confronti in grado di dare vere e proprie scosse emotive ai piccoli cestistici in rossoblù.

Under 17 femminile. Nella prima di ritorno del torno congiunto tra under 17 ed under 19 in rosa, la formazione under 17 della Magnolia Campobasso non ha lasciato scampo al Martinsicuro, imponendosi di 89 col punteggio di 119-30. «È stata un’occasione per far giocare principalmente le ragazze di Campobasso e alla fine hanno avuto un buon atteggiamento. Va dato solo un grazie a questo gruppo per il lavoro fatto sia in allenamento che in partita», la sintesi di coach Francesco Dragonetto.

Under 15 femminile. Rinviato, invece, a venerdì 17 febbraio il primo confronto della seconda fase della under 15 sul parquet del Magic Chieti, match inizialmente previsto per mercoledì scorso.

Under 13 femminile. In quelle che è stata la prima uscita del gruppo affidato a Roberto Di Gregorio e griffato New York Knicks, per il torneo definito Junior Nba Fip, nello scenario dell’Arena il gruppo rossoblù si è dovuto arrendere alla Yale Pescara San Vito Chietino, qui contraddistinta come Philadelphia 76ers, col punteggio di 16-52. «Per noi è stato uno sciogliersi dalle emozioni e dalla tensione del debutto – ha spiegato l’allenatrice – con cui dovevo fare i conti anche io. Abbiamo rotto il ghiaccio e lo abbiamo fatto davanti a tanta gente. Possiamo solo crescere da questa esperienza, considerando il gruppo di tante giovani provenienti dal minibasket implicate. Per loro è il primo approccio al gioco effettivo e queste gare saranno utili per proseguire nell’ambientamento nella disciplina».

Under 17 maschile. Le insidie del maltempo hanno fatto saltare, posticipandolo a domani (lunedì 13 febbraio alle 19.20) il confronto tra l’Ennebici e l’Atessa. Under 14 maschile. Successo netto per il team della Cestistica Campobasso under 14 che ha avuto la meglio a Vazzieri per 64-24 sui Ballers Lab Termoli dando vita ad una gara ben disputata e sempre in pieno controllo.

Under 13 maschile. Ancor più ampio, a referto chiuso, il divario materalizzatosi – nello stesso scenario e tra le medesime squadre – in mattinata sul fronte dell’under 13 con un 98-24, che ha dato grande soddisfazione al tecnico Mario Greco «per come la squadra sta dimostrando, giorno dopo giorno, attitudine e capacità di cooperazione e collaborazione. L’ulteriore aspetto che mi fa molto felice è l’approccio che questa squadra riesce ad avere in ogni impegno».

