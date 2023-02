Un laboratorio analisi, quello dell’ospedale di Campobasso, evidenziano i portavoce del comitato, che è dotato di apparecchiature all’avanguardia e di un personale qualificato e disponibile nei confronti dei pazienti. Medici e infermieri, sottolineano, in grado di reggere anche pesanti carichi di lavoro. Stando a quanto segnalato proprio all’associazione che difende l’ospedale pubblico di Tappino, gli stessi operatori sanitari avrebbero messo in evidenza l’inappropriatezza di prenotazioni che spostano esami e prelievi fino a un mese. Anche le visite diagnostiche vengono fissate ben oltre i 30 giorni senza che, è ancora la posizione del comitato Pro Cardarelli, le certezze di chi gestisce e organizza il Centro di prenotazione dell’ospedale vengano scalfite. Un insulto ai cittadini e ai pazienti, sostengono, dall’associazione, che deve essere subito risolto e corretto. Intanto, per la prima volta dopo due anni di pandemia in Molise, non ci sono più ricoverati per Covid in ospedale. Sabato è stato dimesso l’ultimo paziente che era ancora nel reparto di Malattie infettive, un uomo di Pozzilli. Già da giorni era vuota anche la Terapia intensiva. In regione nell’ultimo mese i numeri della pandemia hanno fatto registrare un forte calo tanto che nell’ultimo monitoraggio dell’istituto superiore della sanità, proprio il Molise ha l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti più bassa d’Italia: 17 contro la media nazionale che è di 52.