Share on Twitter

Share on Facebook

Un grande spavento per una signora di Termoli finita con l’auto contro un albero nella tarda mattinata di oggi. Stava percorrendo via del Molinello, all’altezza di una delle rotonde del parco comunale, quando avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro l’arbusto i cui rami sono piombati sul mezzo.

Sul posto vigili del fuoco, gli operatori di 118 e Misericordia e gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Per fortuna la donna non ha riportato gravi conseguenze.