Il presidente della Regione, Donato Toma e gli assessori della sua Giunta Cotugno, Cavaliere, Pallante, Niro e Calenda, oltre all’ex assessore regionale Michele Marone e l’ex consigliere regionale Nico Romagnuolo destinatari di un avviso di garanzia per abuso di ufficio. I fatti risalgono al 18 settembre 2020 quando la Giunta regionale designò Nico Romagnuolo per l’incarico di commissario straordinario del Consorzio industriale Campobasso-Bojano. Qualche giorno dopo, il 29 settembre, la nomina. Incarico finito subito nel mirino del consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco, che presentò un esposto. Secondo la Procura della Repubblica di Campobasso, destinataria dell’esposto, la nomina di Romagnuolo sarebbe avvenuta in violazione alla legge in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati di controllo pubb