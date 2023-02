La sanità, vista sotto molteplici aspetti, a cominciare da quello, fondamentale,del diritto alla salute dei cittadini, non sempre garantito, è stato il tema dell’incontro che si è svolto a Campobasso e che ha visto, attorno ad un tavolo esperti del settore, avvocati, politici, magistrati. Un argomento spinoso perché ad esso si collegano, temi di rilievo quali la legalità, la politica, gli affari, i diritti costituzionalmente garantiti troppo spesso negati. Dinanzi ad una folta platea il leader nazionale di Democrazia sovrana e popolare, Marco Rizzo, ha ricordato come sulla sanità si investa ancora troppo poco, nonostante in ogni regione assorba circa l’80% delle risorse dell’intero bilancio.

Di legalità, di diritto alle cure ha parlato Antonio Ingroia, ex procuratore aggiunto di Palermo che ha denunciato la presenza di intrecci tra la politica, la sanità e gli interessi privati. Un incontro nel corso del quale è stato posto l’accento anche sulla gestione della pandemia in Molise e sulle carenze all’interno delle strutture sanitarie pubbliche che penalizzano i cittadini, a causa di prestazioni sanitarie spesso inadeguate e a volte anche negate.Un focus sulla sanità molisana che, è stato detto, è in piena emergenza.