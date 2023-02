I Misteri sono l’anima di Campobasso, una tradizione che rappresenta la città e il campobassano. E i bambini sono legati in modo inscindibile agli ingegni del Di Zinno. “Bambini e Misteri” è un percorso formativo e culturale, un progetto dell’istituto paritario ”Sacro Cuore” di Campobasso che vede protagonisti proprio i piccoli alunni della scuola dell’infanzia. Si è aggiudicato il bando “Linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, pubblicato in collaborazione dai Ministeri dell’Istruzione e della Cultura. Progetto che è stato illustrato in conferenza stampa all’Hotel San Giorgio nel capoluogo.

Un’iniziativa che vede coinvolto il Comune di Campobasso, e l’Ufficio scolastico regionale. Diversi gli interventi per illustrarla con rappresentanti della scuola Sacro Cuore, dell’Associazione Misteri e Tradizioni, docenti, esperti formatori. l’occasione per avvicinare i piccoli alunni al linguaggio audiovisivo, come ha spiegato Roberto Faccenda responsabile scientifico del progetto che ha come culmine un cortometraggio. “Tre le fasi: la prima è formazione dei docenti, poi la visione di prodotti audiovisivi e infine la realizzazione di un filmato con i bambini protagonisti che raccontano i Misteri”.