Diocesi di Trivento, Padre Alejandro lascia il Santuario della Madonna di Canneto. Il Vescovo Claudio Palumbo, il rettore del Santuario di Canneto, le Suore Francescane della carità, i presbiteri, i religiosi e le religiose e tutti i fedeli laici che frequentano il Santuario di Canneto- si riporta nella nota della curia trignina – porgono grati un saluto cordiale, affettuoso ed un po’ dispiaciuto a padre Alejandro, “il grande”, che lascia il nostro bel Santuario della Madonna di Canneto, dove ha prestato servizio encomiabile e devoto per tanti anni acquistandosi la stima e il rispetto dei tantissimi pellegrini e fedeli. A lui esprimiamo tutta la nostra gratitudine per tutto il bene che ha saputo seminare in questi anni, silenziosamente e pazientemente, facendo crescere ed avanzare nella propria vita spirituale chi lo ha frequentato ed ha saputo far grande tesoro della sua amicizia e del suo ardore pastorale. Padre, ti esprimiamo una riconoscenza viva e spontanea, emersa fortemente in tutti questi anni, e che abbraccia volti e storie di una presenza che ha aiutato tanti fedeli della nostra Diocesi e delle diocesi viciniori. Padre Alejandro, sei stato per noi un vero ed autentico testimone semplice e umile delle Beatitudini, e noi, nel ringraziare il Signore e la Vergine di Canneto, per averti avuto compagno di viaggio nel nostro cammino di fede, fraternamente Ti auguriamo ogni gioia nella tua nuova missione. Ricordaci nelle tue preghiere – chiude la nota – come noi faremo altrettanto in tuo favore, con nostalgico rimpianto di non averti ancora in mezzo a noi.