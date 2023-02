Ventitreesimo turno di campionato lontano dalle mura amiche per le squadre rappresentanti il Molise. Il Termoli, in realtà, si sposterà di pochissimi chilometri per raggiungere Vasto. Considerata la vicina distanza tra le due città questa sfida è, da sempre, sentita come un “derby” nonostante si tratti di due regioni distinte. Una partita fondamentale sotto due punti di vista per il Termoli. In primo luogo si tratta di un importantissimo scontro salvezza considerando che Termoli e Vastese occupano, al momento, il penultimo ed il quartultimo posto della classifica distanziate di appena quattro punti. Un’occasione ghiotta per il giallo rossi di accorciare e rosicchiare punti ad una diretta concorrente. Secondo aspetto del match sarà la carica del pubblico termolese che supporterà la squadra in una partita molto attesa dal tifo organizzato. Per quanto riguarda il campo la Vastese, dopo il pareggio per zero a zero nel recupero di mercoledì contro il Porto d’Ascoli, ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Alessandro Lucarelli ringraziandolo per l’impegno e la professionalità dimostrati nei mesi del suo lavoro. Nella giornata di ieri è arrivato anche il nome del suo sostituto, infatti la società aragonese ha scelto come guida tecnica Giovanni Cornacchini, un allenatore esperto con alle spalle una carriera ventennale tra serie C e D. Il nuovo tecnico ieri pomeriggio ha già diretto il suo primo allenamento e ha avuto modo di conoscere la squadra. Sicuramente il Termoli affronterà una squadra ferita sotto il profilo mentale e desiderosa di invertire rotta dopo il cambio in panchina.

Buone notizie giungono in casa Matese. Ieri il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo della società del patron Rega e ha ridotto la squalifica di Vittorio Esposito a tre turni. Il fantasista di San Martino in Pensilis ha già scontato due turni, questo vuol dire che salterà solo l’imminente trasferta di Porto d’Ascoli e poi tornerà a disposizione di mister Urbano per la gara interna contro il Roma City. Un recupero importante per il Matese nella parte più delicata del campionato. Domenica al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto Ricciardi e compagni affronteranno un Porto d’Ascoli reduce dalle fatiche del recupero infrasettimanale contro la Vastese. Intanto la società ha ufficializzato l’ingaggio del classe 96 Gianmarco Pierfederici, trequartista mancino con un’ottima esperienza nel torneo di serie D.

Torna in campo il Vastogirardi costretto ad un turno di stop forzato per le precipitazioni nevose cadute sul manto di gioco del Civitelle di Agnone. Il direttore di gara ha preferito rinviare la partita viste anche le temperature rigide che hanno creato uno strato di ghiaccio sul campo. Decisa la data del recupero contro il Tolentino, mercoledì 22 febbraio alle ore 14.30. Domenica si viaggerà alla volta di Trastevere, gli alto molisani troveranno una squadra desiderosa di riscattare il brutto passo falso di Piedimonte Matese ma, al contempo, gli uomini di Coletti hanno necessità di muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Lo stop forzato ha consentito di recuperare tutti gli acciacchi e soprattutto al trainer pugliese di lavorare nel migliore dei modi con tutta la rosa visti anche i diversi impegni ravvicinati, tre gare in appena dieci giorni.