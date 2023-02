Settima giornata di ritorno nel torneo nazionale di futsal. In A2, turno esterno per il Cln Cus Molise in casa del fanalino di coda Prato. In terra toscana i rossoblu cercano il risultato pieno per rilanciare le ambizioni di qualificazione alla serie A2 elitè. Sabato scorso l’inattesa sconfitta casalinga contro l’Euro C5 ha complicato i piani di rimonta. Restano sei le lunghezze di distanza dal sesto posto, un margine colmabile con l’auspicio di inanellare una serie di vittorie consecutive. La stagione è particolare, rispetto al passato il Cus non riesce a ritrovare continuità nei risultati. Le annate sportive sono così, ci sono stagioni dove la ruota gira, altre dove si fa maggiore fatica. La squadra di Sanginario viaggia a corrente alterna, ottime prestazioni, poi improvvisi cali di concentrazione che pregiudicano il risultato finale. Serve una sterzata per rientrare in gioco. La riscossa deve partire da Prato, i toscani sono ultimi in classifica con appena quattro punti maturati in tutto il torneo. Attenzione, queste gare sono da sempre un’arma a doppio taglio, basti pensare che il Lido di Ostia, secondo in classifica ed in piena lotta per la serie A, ha vinto solo 2 a 1 in casa del Prato. Concentrazione massima per il Cus domani Prato, poi Hornets Roma e Modena, sono queste le gare che verosimilmente decideranno le sorti dei molisani.

Ne campionato regionale di C1, trasferta a Monacilioni per la capolista Sporting Campobasso. La squadra diretta da mister Pietrunti ha la possibilità di allungare sulla Polisportiva Bojano che osserverà il turno di riposo previsto da calendario. I rossoblu con un vantaggio di tre punti sui matesini hanno la possibilità domani pomeriggio di archiviare il discorso primo posto. Chiaro che mancano ancora diverse gare alla fine della regular season, ma lo strappo potrebbe risultare decisivo. Scontro play off allo Sturzo tra Chaminade e Montagano, le due squadre sono in lotta con il Monacilioni per il terzo ed il quarto posto. I campobassani vogliono vendicare la sconfitta dell’andata e allungare a quattro punti le distanze dai diretti avversari. Nel girone B prosegue la marcia senza sosta del Torremaggiore Calcio a 5, undici gare undici vittorie per la società pugliese. La strada è ancora lunga, sulla carta la sfida per la serie B dovrebbe essere proprio tra il Torremaggiore e lo Sporting Campobasso. I pugliesi saranno impegnati martedì prossimo nella prima gara della fase nazionale di coppa Italia contro il Futsal San Marzano, calcio a 5 anche in rosa, mercoledì 15 il Miranda difenderà il Molise nella sfida interregionale con il Gelbison Cilento.