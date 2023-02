Il Pm della Procura di Larino, Marianna Meo, aveva chiesto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il giudice Rosaria Vecchi ha innalzato la pena. Giovanni Trivisonno è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per omicidio stradale in primo grado, con rito abbreviato. Era lui, allora 20enne, il giorno Ferragosto del 2021, alla guida della Mini Cooper che uscì fuori strada e ri ribaltò nei campi, nel tratto tra Petacciato e Termoli. Su quell’auto viaggiava anche la 16enne Valeria Cinalli. La ragazza morì qualche giorno dopo in ospedale, le ferite erano troppo gravi. I suoi familiari, assistiti dagli avvocati Monia Cinalli, Ruggiero Romananni e Andrea Chierchia, da subito hanno chiesto giustizia.

Diversi i passaggi che hanno caratterizzato la fase delle indagini in questi 17 mesi di sofferenza per la famiglia della ragazza. Sopralluoghi, perizie, rilievi, richieste di arresto, un video girato sull’auto, testimonianze che avrebbero confermato l’alta velocità della mini cooper.

“Finalmente la giustizia sembra fare il suo corso, Valeria lo merita. Che questa sentenza sia di monito a tutti i giovani”, è il commento dell’avvocato Monia Cinalli.“Aspettiamo le motivazioni della sentenza anche per comprendere – ha detto l’avvocato Oreste Campopiano che insieme a Donato Garzarella difende il giovane – le ragioni per le quali il giudice non ha ritenuto, come aveva fatto e richiesto il pubblico ministero, di concedere le attenuanti generiche connesse sial al risarcimento del danno, sia al comportamento collaborativo dell’imputato nei confronti delle Procura, oltre che della sua incensuratezza. Siamo orientati ovviamente a impugnare una sentenza che ci sembra eccessiva nella valutazione della pena”.