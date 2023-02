Share on Twitter

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Isernia ha eseguito l’espulsione di un cittadino straniero ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica che soggiornava illegalmente sul territorio della provincia di Isernia.

Numerosi i precedenti penali a suo carico tra cui stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi, danneggiamento, furto aggravato ed estorsione, oltre a pregiudizi di polizia per violenza privata, violazione di domicilio, rapina e danneggiamento.

In Italia dal 2017, segnalato con ben 5 “alias” e destinatario di un precedente decreto di espulsione, da qualche mese aveva stabilito la sua dimora nella provincia pentra, naturalmente in maniera clandestina. Nei suoi confronti il Prefetto di Isernia Franca Tancredi ha emesso un ulteriore decreto di espulsione perché considerato persona socialmente pericolosa e sprovvisto di qualsiasi documento di identificazione, senza fissa dimora sul territorio nazionale.

L’uomo è stato accompagnato in un Centro di Permanenza per i Rimpatri, in attesa di essere allontanato dal territorio nazionale.