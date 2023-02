“In questo momento delicato occorre intraprendere una strada chiara e precisa. Forte anche della mia esperienza di ammalato, curato bene, in breve tempo sia a Pozzilli come struttura privata che al Cardarelli come realtà pubblica, mi sento in dovere di rivolgere un invito sollecito alle forze politiche perché si cammini su una strada di concreta e reale collaborazione tra le strutture pubbliche e quelle private”. E’ quanto afferma monsignor Giancarlo Bregantini nel messaggio diffuso in occasione della Giornata del Malato che si celebra sabato prossimo, 11 febbraio. L’arcivescovo di Campobasso fa riferimento anche ai suoi recenti problemi di salute per i quali è stato due volte ricoverato e ha dovuto subire due interventi chirurgici. “Faccio questo invito – aggiunge – anche accogliendo la voce di tante persone, vescovi, preti e laici e dopo aver ascoltato il parere della Consulta diocesana della Pastorale sanitaria. Solo mettendo in armonia i due grandi settori della sanità molisana, pubblico e privato, potremo dare certezza ai nostri cittadini e sicurezza ai nostri ammalati”. Bregantini infine conclude: “La sanità pubblica e quella privata abbiano le stesse opportunità di operare. Non chiediamo privilegi ma attenzione alle qualità di ciascuno. Non ci siano contrapposizioni ma collaborazioni. Non invidie o gelosie, ma emulazione reciproca”.