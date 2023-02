“Sanità e politica, tra Diritti Costituzionali, Affari e Legalità” è il tema del convegno-dibattito in programma domani, venerdì 10 febbraio, a Campobasso e al quale parteciperanno nomi della politica nazionale e locali, medici e avvocati molisani. I lavori saranno introdotti da Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare mentre il primo intervento sul tema “Sanità e Legalità” sarà affidato all’ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. L’avvocato Massimo Romano, ex consigliere regionale, parlerà dei “14 anni di commissariamento della sanità molisana” mentre il primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia Lucio Pastore interverrà sul “progressivo smantellamento della sanità pubblica in Molise”. In programma poi gli interventi di Giuseppe Cecere, ex primario del reparto di Chirurgia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso (“La difesa della sanità pubblica e il ruolo del privato”), dell’avvocato Vincenzo Iacovino, legale del Comitato delle vittime del covid in Molise (“Pandemia e vittime del sistema sanitario regionale”), dell’avvocato Pietro Colucci (“Nord e Sud: sistemi sanitari a confronto”) e di Andrea Greco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle (“Sanità tra appalti, conflitti d interressi e diritti negati”). Le conclusioni saranno affidate a Francesco Toscano, esponente di Italia Sovrana e Popolare. I lavori, che saranno moderati dall’avvocato Pino Ruta, si terranno dalle 16 alla Sala della Costituzione di via Milano.